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Подросток погиб, прыгнув с подстанции под Тамбовом
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Под Тамбовом подросток погиб, прыгая с друзьями с крыши подстанции в снег 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Следствие выясняет обстоятельства гибели 13-летнего школьника в Тамбовской области, который погиб от удара током, прыгая с друзьями с крыши трансформаторной подстанции, сообщает в субботу региональное управление СК РФ.
Трагический инцидент произошел вечером 16 марта в Инжавинском районе.
"По предварительным данным, компания подростков прыгала в снег с крыш гаражей, находящихся вблизи кирпичного здания закрытой трансформаторной подстанции. Затем один из них залез на надстройку указанного здания и, подойдя ближе минимального допустимого расстояния до токоведущих частей, был смертельно травмирован электрическим током", — говорится в сообщении.
По факту гибели 13-летнего подростка начата доследственная проверка. В настоящее время следователи уже завершили осмотр места происшествия, опросили ряд свидетелей, в том числе — представителей энергоснабжающей организации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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