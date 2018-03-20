Ещё
Водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе на юге Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе на юге Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В столичном районе Даниловский произошло ДТП с участием пешехода, пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.
«В районе д. 66 по ул. Мытная водитель автомобиля марки Audi TT совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося. Опрашивается указанный водитель.
Источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что пострадавший пешеход — мужчина.
Агентство «Москва»: последние новости
СК начал проверку информации о дебоше пассажира на борту самолета из Москвы в Гоа Скончался начальник Главного управления Росгвардии по Московской области В.Глотов Безработный москвич сдавал за еду свою квартиру в Вешняках для организации в ней наркопритона
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина475
«Перестаньте нас оскорблять»160
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
Германия нашла замену российскому газу556
Якубович обратился к Грудинину511
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение