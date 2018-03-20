Водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе на юге Москвы

В столичном районе Даниловский произошло ДТП с участием пешехода, пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.

«В районе д. 66 по ул. Мытная водитель автомобиля марки Audi TT совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося. Опрашивается указанный водитель.