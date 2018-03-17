В Греции погибли 14 мигрантов

По меньшей мере 14 мигрантов погибли в результате опрокидывания лодки в Греции. Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.
«По меньшей мере 14 мигрантов погибли из-за опрокидывания лодки у берегов Греции», — пишет агентство.
В ноябре сообщалось, что более 30 мигрантов, включая женщин и детей, погибли в результате крушения лодки у побережья Ливии.
Ранее директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с НСН заявил, что из-за большого количества нелегальных мигрантов европейские государства не занимают первые места в рейтинге стран по приёму беженцев.