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Под Тюменью отец убил близнецов и покончил с собой
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Под Тюменью отец убил близнецов и покончил с собой 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
В Тюменской области возбудило уголовное дело по факту убийства двух малолетних девочек.
Как сообщается на сайте Следственного комитета, накануне 16 марта 2018 года в одном из домов по ул. Трактовой поселка Боровский Тюменского района обнаружены тела двух малолетних сестер 2011 года рождения с признаками насильственной смерти и их отца 1981 года рождения.
По версии издания Tumix, отец убил девочек-близнецов, а после покончил с собой.
Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства преступления.
 Ещё 6 источников 
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