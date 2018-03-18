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Британская полиция опасается за жизнь русских мигрантов
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Британская полиция опасается за жизнь русских мигрантов из-за смерти друга Березовского 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: ТАСС
Полиция Великобритании связалась с русскими эмигрантами, проживающими на территории страны, чтобы обсудить их безопасность из-за смерти соратника Бориса Березовского бизнесмена Николая Глушкова. Об этом сообщает Sky News.
По данным издания, власти предпринимают необходимые меры для защиты некоторых российских эмигрантов от вреда в Великобритании. При этом к кому именно обращалась полиция не сообщается.
Как отмечается, правоохранительным органам даны "рекомендации по безопасности для отдельных лиц". Однако, в полиции отказались комментировать, являются ли данные лица русскими.
Ранее СМИ сообщили, что соратника Бориса Березовского Николая Глушкова могли задушить собачьим поводком.
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