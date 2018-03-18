Британская полиция опасается за жизнь русских мигрантов из-за смерти друга Березовского

По данным издания, власти предпринимают необходимые меры для защиты некоторых российских эмигрантов от вреда в Великобритании. При этом к кому именно обращалась полиция не сообщается.

Как отмечается, правоохранительным органам даны "рекомендации по безопасности для отдельных лиц". Однако, в полиции отказались комментировать, являются ли данные лица русскими.

Ранее СМИ сообщили, что соратника Бориса Березовского Николая Глушкова могли задушить собачьим поводком.