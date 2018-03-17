На Финском заливе спасли двух мужчин, провалившихся под лед на снегоходе

"Сегодня, около 9 часов утра, в районе Толбухова маяка двое мужчин на снегоходе провалились в промоину. Силами спасателей на судне на воздушной подушке "Хивус" они были доставлены на берег. Медицинская помощь, к счастью, им не понадобилась", — отмечается в сообщении. Двоих мужчин, провалившихся в субботу под лед на снегоходе, спасли на Финском заливе, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу

"Делается это в целях контроля за местами выхода рыбаков на лед, а также со сложившейся непростой обстановкой, связанной с массовым выходом граждан на ледовое покрытие для пеших прогулок, фотографирования, пересечения рек и каналов с одного берега на другой", — сообщает ведомство. Ежедневно петербургские спасатели ведут мониторинг ледовой обстановки в Санкт-Петербурге — не только вод Финского залива, петербургских рек и каналов, но и внутренних водоемов города — озер, прудов, протоков.

ГУМЧС по Санкт-Петербургу призывает горожан не выходить на лед и не подвергать свою жизнь риску.