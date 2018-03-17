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На Финском заливе спасли двух мужчин, провалившихся под лед
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На Финском заливе спасли двух мужчин, провалившихся под лед на снегоходе 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: ТАСС
Двоих мужчин, провалившихся в субботу под лед на снегоходе, спасли на Финском заливе, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.
"Сегодня, около 9 часов утра, в районе Толбухова маяка двое мужчин на снегоходе провалились в промоину. Силами спасателей на судне на воздушной подушке "Хивус" они были доставлены на берег. Медицинская помощь, к счастью, им не понадобилась", — отмечается в сообщении.
Ежедневно петербургские спасатели ведут мониторинг ледовой обстановки в Санкт-Петербурге — не только вод Финского залива, петербургских рек и каналов, но и внутренних водоемов города — озер, прудов, протоков.
"Делается это в целях контроля за местами выхода рыбаков на лед, а также со сложившейся непростой обстановкой, связанной с массовым выходом граждан на ледовое покрытие для пеших прогулок, фотографирования, пересечения рек и каналов с одного берега на другой", — сообщает ведомство.
ГУМЧС по Санкт-Петербургу призывает горожан не выходить на лед и не подвергать свою жизнь риску.
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