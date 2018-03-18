Украина осталась без электричества

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины заявила, что 134 населённых пунктов в 8 областях страны лишились электроэнергии из-за осложнения погодных условий. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В ночь с 17 на 18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 134 населённых пунктов в 8 областях», — указывается в заявлении.
В частности, без электричества остались люди в Закарпатской, Львовской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Сумской, Запорожской и Черкасской областях.
Ранее стало известно, что на Украине 19 населённых пунктов остались без электричества из-за снегопада.
В конце сентября URA.RU передавало, что в городе Аше Челябинской области из-за нарушения работы воздушной ЛЭП отключилось электричество.