Семь человек погибли в авиакатастрофе на Филиппинах

В результате крушения самолета в провинции Булакан на Филиппинах погибли семь человек, передает телеканал CNN Philipines. По данным CNN, самолет летел по маршруту Пларидел — Лаоаг, на борту находились шесть пассажиров и пилот. "Все самолеты, эксплуатируемые Lite Air Express, находятся на земле в ожидании результатов расследования инцидента", — сказал представитель организации гражданской авиации Эрик Аполонио. Сообщается, что самолет Piper PA-23 Apache эксплуатировала авиакомпания Lite Air Express.