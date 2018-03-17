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Семь человек погибли в авиакатастрофе на Филиппинах
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Семь человек погибли в авиакатастрофе на Филиппинах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
В результате крушения самолета в провинции Булакан на Филиппинах погибли семь человек, передает телеканал CNN Philipines.
По данным CNN, самолет летел по маршруту Пларидел — Лаоаг, на борту находились шесть пассажиров и пилот.
Сообщается, что самолет Piper PA-23 Apache эксплуатировала авиакомпания Lite Air Express.
"Все самолеты, эксплуатируемые Lite Air Express, находятся на земле в ожидании результатов расследования инцидента", — сказал представитель организации гражданской авиации Эрик Аполонио.
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