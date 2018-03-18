СМИ: два человека погибли в результате взрыва в Кабуле

По меньшей мере два мирных жителя погибли в воскресенье в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), установленного на обочине дороги, в столице Афганистана Кабуле . Об этом сообщило агентство The Khaama Press со ссылкой на силовиков.

По его данным, инцидент произошел около 07:00 (05:30 мск) в районе Пагман. "Два мирных жителя были убиты в результате взрыва СВУ, установленного на обочине дороги, — указал агентству официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими. — По меньшей мере один человек получил ранения. Однако, пока не ясно, кто являлся целью атаки".

Ни одна из действующих на территории страны террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.