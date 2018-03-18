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Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле
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СМИ: два человека погибли в результате взрыва в Кабуле 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Reuters
По меньшей мере два мирных жителя погибли в воскресенье в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), установленного на обочине дороги, в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщило агентство The Khaama Press со ссылкой на силовиков.
По его данным, инцидент произошел около 07:00 (05:30 мск) в районе Пагман. "Два мирных жителя были убиты в результате взрыва СВУ, установленного на обочине дороги, — указал агентству официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими. — По меньшей мере один человек получил ранения. Однако, пока не ясно, кто являлся целью атаки".
Ни одна из действующих на территории страны террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
По данным агентства, в совершении нападения подозревают радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), которое часто используют СВУ для совершения нападений на представителей афганских сил безопасности и правительственных чиновников. При этом, продолжает агентство, в большинстве случаев жертвами подобных вылазок становятся мирные жители.
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