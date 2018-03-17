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Краснодарец, в квартире которого взорвался газ, скончался в больнице
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Краснодарец, в квартире которого взорвался газ, скончался в больнице 

АиФ — Юг 4 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Краснодарец, в квартире которого взорвался газ, скончался в больнице, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В результате ЧП мужчина получил ожоги 90 процентов поверхности тела.
Сразу же после случившегося медики доставили пострадавшего в Краснодарскую краевую клиническую больницу № 1, а затем перевели в специализированный ожоговый центр. Там он умер.
Умерший являлся хозяином квартиры, где произошел взрыв.
Напомним, 10 марта на улице Славянской, 75 взорвался бытовой газ в пятиэтажке. Пострадали семь человек. Взрыв в жилом доме был такой силы, что снесло два верхних этажа, 180 жильцов из четырех подъездов здания эвакуировали.
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