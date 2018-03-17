Краснодарец, в квартире которого взорвался газ, скончался в больнице

В результате ЧП мужчина получил ожоги 90 процентов поверхности тела.

Сразу же после случившегося медики доставили пострадавшего в Краснодарскую краевую клиническую больницу № 1, а затем перевели в специализированный ожоговый центр. Там он умер.

Умерший являлся хозяином квартиры, где произошел взрыв.

Напомним, 10 марта на улице Славянской, 75 взорвался бытовой газ в пятиэтажке. Пострадали семь человек. Взрыв в жилом доме был такой силы, что снесло два верхних этажа, 180 жильцов из четырех подъездов здания эвакуировали.