В Приморье тигрица напала на сотрудника WWF

В реабилитационном центре села Алексеевка (Приморье) тигрица, защищавшая своих детенышей, напала на сотрудника Всемирного фонда дикой природы (WWF) Павла Фоменко . Это произошло во время плановой вакцинации животных, которые были заранее отловлены у села Алексей-Никольского.

Тигрица решила, что человек представляет угрозу для ее тигрят и набросилась на Фоменко, передает ТАСС . Сотрудник был госпитализирован, однако он уверяет, что тигрица не виновата и что он сам спровоцировал нападение своим неосторожным поведением.

Хищницу пришлось отловить, так как она нападала на деревенских собак. Она была поймана в начале февраля и помещена в реабилитационный центр. Позже были отловлены и ее тигрята, которым без матери было опасно находиться в дикой природе.