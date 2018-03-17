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Тигрица напала на сотрудника WWF
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В Приморье тигрица напала на сотрудника WWF 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В реабилитационном центре села Алексеевка (Приморье) тигрица, защищавшая своих детенышей, напала на сотрудника Всемирного фонда дикой природы (WWF) Павла Фоменко. Это произошло во время плановой вакцинации животных, которые были заранее отловлены у села Алексей-Никольского.
Тигрица решила, что человек представляет угрозу для ее тигрят и набросилась на Фоменко, передает ТАСС. Сотрудник был госпитализирован, однако он уверяет, что тигрица не виновата и что он сам спровоцировал нападение своим неосторожным поведением.
Хищницу пришлось отловить, так как она нападала на деревенских собак. Она была поймана в начале февраля и помещена в реабилитационный центр. Позже были отловлены и ее тигрята, которым без матери было опасно находиться в дикой природе.
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