При столкновении иномарки и грузовика на Раушской набережной погиб человек

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД

В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили о гибели человека в ДТП с участием иномарки и грузовика в районе Замоскворечье.

— На Раушской набережной в районе дома №6 произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen и грузовика. В результате аварии погиб один человек, — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя ведомства.

На место аварии прибыли инспекторы ГИБДД для выяснения причин и обстоятельств столкновения двух транспортных средств, приведшего к гибели человека.

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