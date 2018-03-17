Ещё
При столкновении иномарки и грузовика на Раушской набережной погиб человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При столкновении иномарки и грузовика на Раушской набережной погиб человек 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили о гибели человека в ДТП с участием иномарки и грузовика в районе Замоскворечье.
— На Раушской набережной в районе дома №6 произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen и грузовика. В результате аварии погиб один человек, — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя ведомства.
На место аварии прибыли инспекторы ГИБДД для выяснения причин и обстоятельств столкновения двух транспортных средств, приведшего к гибели человека.
ПО ТЕМЕ
Участники группы «Пикник» госпитализированы после аварии во Владимирской области
Один человек пострадал при столкновении четырех машин на Крымском Валу
На юго-востоке столицы водитель иномарки сбил двух человек
Вечерняя Москва: последние новости
«Цунами» на Байкале после землетрясения попало на видео местного рыбака Восемь туристов пострадали из-за аварии на грузинской канатной дороге Безработный москвич сдавал наркозависимым людям свою квартиру за еду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН106
Сенатор объяснил закрытие Британского совета48
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти73
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля717
Россия объявила об ответных мерах против Британии447
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение