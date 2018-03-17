При столкновении иномарки и грузовика на Раушской набережной погиб человек 

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили о гибели человека в ДТП с участием иномарки и грузовика в районе Замоскворечье.
— На Раушской набережной в районе дома №6 произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen и грузовика. В результате аварии погиб один человек, — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя ведомства.
На место аварии прибыли инспекторы ГИБДД для выяснения причин и обстоятельств столкновения двух транспортных средств, приведшего к гибели человека.
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