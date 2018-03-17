Главу Пентагона заподозрили в мошенничестве

СМИ: шеф Пентагона причастен к финансовым махинациям на сумму $700 млн

Министр обороны США Джеймс Мэттис зарабатывал деньги на соучастии в махинациях американской компании Theranos, основатель которой Элизабет Холмс за один год обманным путем привлекла многомиллионные инвестиции и на текущей неделе заплатила за это крупный штраф. Соответствующее утверждение было опубликовано в пятницу на сайте Vox.

По его данным, Мэттис вошел в состав совета директоров Theranos в 2013 году сразу после выхода в отставку. Он не только получал на этой должности $150 тыс. в год, но и рассказывал о достоинствах разработок компании, признанных впоследствии фабрикацией. Будучи главой Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, генерал активно поддерживал идею использования американской армией одной из технологий Theranos, которая никогда не применялась, так как попросту не работала. Тем не менее, в декабре 2015 года в интервью газете The Washington Post он заявил о "громадном потенциале" наработок фирмы и выразил "глубокое уважение к ее задачам и принципиальности".

Мэттис оставил совет директоров Theranos 5 января 2017 года, когда в прессе появились многочисленные материалы о скандале вокруг этой компании. Данное обстоятельство не помешало администрации президента Дональда Трампа выдвинуть генерала на пост министра обороны США и ни разу не было озвучено во время утверждения его кандидатуры в Сенате Конгресса, отмечает Vox.

Как сообщила в среду федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам, Холмс и бывший президент Theranos Рамеш Балвани за один год выманили у инвесторов более $700 млн, делая ложные заявления о технологиях, бизнесе и финансовом состоянии их предприятия. В частности, руководители фирмы в беседах с инвесторами утверждали, что министерство обороны США использовало разработки Theranos на поле боя в Афганистане , а доходы этой компании превышали в 2014 году $100 млн На самом деле технологии Theranos никогда не применялись Пентагоном в Афганистане, а ее доходы в 2014 году составили чуть более $100 тыс., заключила комиссия.

Theranos и ее основатель дали согласие урегулировать претензии федеральных властей США, не доводя дело до суда. Помимо выплаты $500 тыс. штрафа, Холмс обязалась в течение 10 лет не занимать руководящие должности в частных компаниях и вернуть ценные бумаги на сумму $18,9 млн, приобретенные во время совершения махинаций. Сотни миллионов долларов, которые она привлекла обманным путем, возвращаются инвесторам и акционерам.