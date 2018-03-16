Москвич за еду сдал свою квартиру наркоманам

"Полицейские установили, что неработающий 38-летний москвич предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для потребления запрещенных препаратов. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры мужчина получал продукты питания. В результате осмотра квартиры были обнаружены и изъяты 15 шприцов с иглами", — говорится в сообщении. Безработный житель столичного района Вешняки сдавал за еду свою квартиру для организации наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Полицейские ликвидировали наркопритон. Возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК России ("Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств").

С безработного москвича взяли подписку о невыезде.