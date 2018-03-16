Ещё
Москвич за еду сдал свою квартиру наркоманам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвич за еду сдал свою квартиру наркоманам 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: ТАСС
Безработный житель столичного района Вешняки сдавал за еду свою квартиру для организации наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МВД.
"Полицейские установили, что неработающий 38-летний москвич предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для потребления запрещенных препаратов. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры мужчина получал продукты питания. В результате осмотра квартиры были обнаружены и изъяты 15 шприцов с иглами", — говорится в сообщении.
Полицейские ликвидировали наркопритон. Возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК России ("Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств").
С безработного москвича взяли подписку о невыезде.
Газета.Ru: последние новости
ЕК: Британия может рассчитывать на солидарность ЕС по делу Скрипаля В Мадриде начались беспорядки после гибели уличного торговца В Грузии из-за аварии с горнолыжным подъемником пострадали более 10 человек
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН85
Россия объявила об ответных мерах против Британии433
Сенатор объяснил закрытие Британского совета28
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля715
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти65
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение