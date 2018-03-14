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СМИ узнали о предоставлении охраны получившим убежище в Британии россиянам
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СМИ узнали о предоставлении охраны получившим убежище в Британии россиянам 

Ведомости 14 марта 2018
Фото: Ведомости
Великобритания предоставила охрану целому ряду граждан России, получивших убежище в этой стране, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. «После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина», — сказал изданию один из российских политэмигрантов.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии комы. В России Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Британии. В 2010 г. его помиловали и выслали их страны по программе обмена шпионами.
А в понедельник, 12 марта, в своем доме в Лондоне был найден мертвым бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, заочно осужденный в России за мошенничество. Насильственный характер смерти полиция пока не подтверждает.
Правоохранительные органы Британии не связывают смерть Глушкова с отравлением Скрипаля и его дочери. Однако расследование обоих инцидентов ведет антитеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.
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