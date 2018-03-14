СМИ узнали о предоставлении охраны получившим убежище в Британии россиянам

Великобритания предоставила охрану целому ряду граждан России , получивших убежище в этой стране, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. «После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина», — сказал изданию один из российских политэмигрантов.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии комы. В России Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Британии. В 2010 г. его помиловали и выслали их страны по программе обмена шпионами.

А в понедельник, 12 марта, в своем доме в Лондоне был найден мертвым бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков , заочно осужденный в России за мошенничество. Насильственный характер смерти полиция пока не подтверждает.

Правоохранительные органы Британии не связывают смерть Глушкова с отравлением Скрипаля и его дочери. Однако расследование обоих инцидентов ведет антитеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.