Названа причина смерти соратника Березовского

Скотланд-Ярд заявил, что Глушков умер от удушения

"Вскрытие началось в четверг, 15 марта, отчет патологоанатома мы получили сегодня, в пятницу, 16 марта. Причиной смерти в отчете указано сдавливание шеи", — говорится в полученном РИА Новости заявлении. Компаньон Бориса Березовского Николай Глушков скончался от "сдавливания шеи" (удушения), нет никаких свидетельств о его отравлении или связи убийства с инцидентом в Солсбери, сообщил Скотланд-Ярд.

Расследование проводит антитеррористическое подразделение полиции, происшествие квалифицировано как убийство. Полиция отмечает, что Глушков был российским гражданином, два года проживавшим в доме, где было обнаружено его тело.

"На данной стадии ничего не говорит о какой-либо связи (убийства Глушкова — ред.) с попыткой убийства в Солсбери. Нет никаких свидетельств того, что он был отравлен", — отмечается в заявлении.

Ранее посольство РФ в Лондоне официальной нотой запросило всю информацию о смерти Глушкова. В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон не сообщил Москве о смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота", хотя обязан был это сделать.