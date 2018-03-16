Названа причина смерти соратника Березовского

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Скотланд-Ярд заявил, что Глушков умер от удушения 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: ТАСС
Компаньон Бориса Березовского Николай Глушков скончался от "сдавливания шеи" (удушения), нет никаких свидетельств о его отравлении или связи убийства с инцидентом в Солсбери, сообщил Скотланд-Ярд.
"Вскрытие началось в четверг, 15 марта, отчет патологоанатома мы получили сегодня, в пятницу, 16 марта. Причиной смерти в отчете указано сдавливание шеи", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.
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Расследование проводит антитеррористическое подразделение полиции, происшествие квалифицировано как убийство. Полиция отмечает, что Глушков был российским гражданином, два года проживавшим в доме, где было обнаружено его тело.
"На данной стадии ничего не говорит о какой-либо связи (убийства Глушкова — ред.) с попыткой убийства в Солсбери. Нет никаких свидетельств того, что он был отравлен", — отмечается в заявлении.
Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", на днях умер в Лондоне, о его смерти сообщил 13 марта владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. В окружении бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова, говоря о его смерти, отмечают, что он умер, "как Борис Березовский".
Ранее посольство РФ в Лондоне официальной нотой запросило всю информацию о смерти Глушкова. В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон не сообщил Москве о смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота", хотя обязан был это сделать.
Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.
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