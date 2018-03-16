СК возбудил дела об отравлении дочери Скрипаля и убийстве Глушкова

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

СК подчеркивает, что российские следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.

4 марта Юлия Скрипаль была отравлена нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери вместе с отцом Сергеем Скрипалем, бывшим разведчиком, осужденным в России за госизмену, а затем помилованным. Сейчас Юлия находится в Коме.