«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури

В результате поломки канатной дороги в Грузии пострадали россияне

В грузинском курортном городе Гудаури днем в пятницу, 16 марта, вышла из строя канатная дорога, которая использовалась лыжниками и сноубордистами для подъема и спуска с гор. Она ускорила движение, фактически выбрасывая из кресел людей. В какой-то момент одно сиденье сломалось об опору подъемника, и в эту преграду стали врезаться другие спускавшиеся кресла с людьми. Многие лыжники, понимая, что вот-вот угодят в настоящую мясорубку, стали спрыгивать с высоты на землю.

В результате ЧП, по последним данным, пострадали 11 человек. Четверо раненых — российские граждане, еще двое — украинцы, кроме того, пострадал один швед и один грузин. Также сообщается, что среди пострадавших есть беременная женщина.

По имеющимся сведениям, двое жертв чрезвычайного происшествия получили серьезные травмы, в том числе переломы костей. Пострадавших эвакуируют с территории Гудаури с помощью вертолетов. Россияне, сообщает Ростуризм со ссылкой на Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России, получили легкие ушибы и ссадины, помощь им была оказана на месте.

В соцсетях очевидцы пишут, что в результате происшествия есть не только пострадавшие, но и погибшие, однако официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Кроме того, в Instagram пользователи пишут, что сотрудники подъемника не смогли оперативно провести эвакуацию людей с поврежденной канатной дороге. Эти данные также не подтверждены.

«По информации местных властей, на канатной дороге отключилось электричество. Из-за этого кабинки с людьми начали на большой скорости спускаться с горы и сталкиваться друг с другом», — сообщает грузинский телеканал Imedi.

В свою очередь электрораспределительная компания Energo-Pro Georgia опровергла распространившуюся в СМИ информацию о том, что неполадки на канатной дороге произошли из-за аварийного отключения электричества.

«Я переговорил только что с инспектором, который проверял дорогу. По его словам, вероятнее всего, на этой дороге вышли из строя тормоза. Это пока предварительные оценки, окончательно будет ясно после завершения расследования», — сказал он Общественному грузинскому телевидению. Выдвигаются и другие версии произошедшего. Ее высказал глава компании CEI International Сандро Шейла, которая осуществляла контроль за техническим состоянием канатной дороги в декабре 2017 года.

На место выехали представители компании и Служба по государственному надзору Грузии

События в Гудаури прокомментировал министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили

«Канатная дорога была проверена, однако это не имеет никакого значения. Случай уже произошел. Канатку проверили в конце декабря, точно так, как это было запланировано. Сейчас уже следствие должно установить причины, и виновник ЧП обязательно должен быть строго наказан», — заявил он в эфире местного телеканала Rustavi 2.

Кумсишвили подчеркнул, что на месте делается все, чтобы жизни и здоровью людей не угрожала опасность. Представители министерства экономики и устойчивого развития Грузии уже связались с австрийской компанией «Доппельмайер» (Doppelmayr), которая производит канатные дороги, чтобы они прислали экспертов для установления причин инцидента.

Doppelmayr Garaventa Group — австрийско-швейцарская компания, специализирующаяся на производстве кресельных подъемников, канатных дорог, гондол, поверхностных буксировочных устройств для горных лыж и аттракционов, а также двигателей для городского транспорта и систем транспортировки материалов. До инцидента в Гудаури информация о происшествиях с оборудованием, которое производила данная структура, в СМИ не попадала.

Гудаури — один из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен близ дороги, ведущей к грузино-российской границе, на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метров. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов. Горнолыжный сезон в Гудаури обычно длится с декабря по май.

«Пока люди в принципе не знают о том, что существуют великолепные курорты в Грузии, как в Гудаури, Габала в Азербайджане или Архыз в нашей стране. А из-за этого ЧП люди хотя бы узнают, что существует это место. Что же касается возможного страха перед авариями, то, во-первых, такие инциденты происходят везде, в том числе — на итальянских курортах, а во-вторых, наш человек придерживается правила «снаряд в одну и ту же воронку не попадает». Не думаю, что сегодняшнее известие их сильно отпугнет», — сказал он. Член Общественной палаты РФ по вопросам туризма Сергей Марков сообщил «Газете.Ru» , что, с его точки зрения, происшествие в Гудаури окажет не негативное, а позитивное влияние на желание россиян посещать грузинские горнолыжные курорты.

Чрезвычайные происшествия периодически случаются на различных горнолыжных курортах мира. Так, в декабре 2017 года произошел пожар на горнолыжном курорте «Снежный» в Приозерском районе Ленинградской области . Возгорание возникло в здании, где был расположен пункт проката и ресторан. Пожар охватил площадь в тысячу квадратных метров, но его оперативно ликвидировали пожарные. В результате ЧП никто не пострадал.

6 января 2018 года сильный ветер чуть не унес жизни четырех туристов в Австрии . Тогда на эту страну обрушился снежный шторм «Эленор». Стихия застигла четверых лыжников прямо в кабинке подъемника во время движения. Ветер, порывы которого достигали порой 90 км/ч, начал раскачивать вагончик.

Кадры того, как отдыхающие оказались на волосок от гибели, облетели весь интернет. Однако они смоли самостоятельно покинуть подъемник и спастись.