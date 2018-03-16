Ещё
В Москве провалился грунт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коммунальщики устраняют последствия провала грунта в центре Москвы 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
Провал грунта произошел в районе Краснохолмской набережной в центре Москвы, коммунальные службы уже приступили к восстановительным работам, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
"В районе Краснохолмской набережной произошел провал грунта. Коммунальные службы в настоящее время находятся на месте. Проведено обследование территории, начаты восстановительные работы", — заявили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что в районе инцидента возможно временное ограничение движения автотранспорта — ограничения могут затронуть небольшой участок Шлюзовой набережной.
РИА Новости: последние новости
Эксперт: отношения с РФ ухудшатся, если Лондон отвергнет диалог с Москвой Ветеран внешней разведки о "деле Скрипаля": удивляет, что люди в это верят Рыбак снял на видео "цунами" на Байкале
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН85
Россия объявила об ответных мерах против Британии433
Сенатор объяснил закрытие Британского совета28
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля715
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти65
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение