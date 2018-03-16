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Москвича поймали с револьвером XIX века
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Москвич попался силовикам с револьвером образца XIX века 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: РИА Новости
На западе Москвы задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении револьвера образца XIX века. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщается, утром 15 марта полицейские вместе с сотрудниками ФСБ пришли к 59-летнему москвичу.
"В ходе осмотра помещения обнаружен и изъят револьвер системы Нагана производства 1895 г. и семь патронов к нему. Оружие оказалось пригодным для стрельбы", — отметил источник.
В отношении подозреваемого возбудили дело о незаконном обороте оружия. Он находится под подпиской о невыезде.
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