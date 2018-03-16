Москвича поймали с револьвером XIX века

Москвич попался силовикам с револьвером образца XIX века

На западе Москвы задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении револьвера образца XIX века. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ходе осмотра помещения обнаружен и изъят револьвер системы Нагана производства 1895 г. и семь патронов к нему. Оружие оказалось пригодным для стрельбы", — отметил источник. Как сообщается, утром 15 марта полицейские вместе с сотрудниками ФСБ пришли к 59-летнему москвичу.

В отношении подозреваемого возбудили дело о незаконном обороте оружия. Он находится под подпиской о невыезде.