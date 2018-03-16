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Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе
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Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе 

Рамблер 10 часов назад
Фото: УНИАН
В украинском Мариуполе два человека погибли в результате несчастного случая на предприятии «Азовсталь», передает «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ.
ЧП произошло в 14.00 на доменной печи №4. После происшествия на месте работали пять бригад скорой помощи, спасатели и служба безопасности завода.
«Тут случилось что-то страшное. Похоже на массовый несчастный случай. Похоже на то, что медики понесли в сторону доменной мешки, в которых переносят трупы», — рассказал изданию 0629 один из сотрудников «Азовстали».
Как сообщили в пресс-службе третьего спасательного отряда ГУ МСЧС Украины в Донецкой области, в доменном цехе ремонтник «Азовстали» и сотрудник «Промсервиса» получили отравление доменным газом, от которого скончались на месте.
 Ещё 2 источника 
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