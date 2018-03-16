Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе

В украинском Мариуполе два человека погибли в результате несчастного случая на предприятии «Азовсталь», передает «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ.

ЧП произошло в 14.00 на доменной печи №4. После происшествия на месте работали пять бригад скорой помощи, спасатели и служба безопасности завода.

«Тут случилось что-то страшное. Похоже на массовый несчастный случай. Похоже на то, что медики понесли в сторону доменной мешки, в которых переносят трупы», — рассказал изданию 0629 один из сотрудников «Азовстали».

Как сообщили в пресс-службе третьего спасательного отряда ГУ МСЧС Украины в Донецкой области, в доменном цехе ремонтник «Азовстали» и сотрудник «Промсервиса» получили отравление доменным газом, от которого скончались на месте.