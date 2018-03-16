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Автобус с туристами разбился в Таиланде
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СМи: в ДТП в Таиланде пострадали три туриста из России 

РИА Новости 21 час назад
Фото: Reuters
Автобус в Таиланде, перевозивший российских туристов с острова Пхукет в аэропорт провинции Краби, попал в ДТП, три человека пострадали, сообщает издание Nation.
По информации издания, автобус съехал на обочину и врезался в дерево. Две женщины и мужчина получили легкие травмы.
По словам водителя автобуса Рачена Саваенгсука (Rachen Sawaengsuk), автобус, используемый туроператором Coral Travel, перевозил 36 российских туристов с Пхукета в аэропорт Краби, когда его подрезал мотоцикл. Он заявил, что мотоцикл ехал наперегонки с еще двумя мотоциклами, все трое покинули место аварии.
Турагентство позже прислало на место инцидента еще один автобус, чтобы доставить туристов в аэропорт.
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