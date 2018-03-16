В Пскове задержали новых членов наркогруппы

В Пскове задержали новых членов преступной группы, торгующей наркотиками через интернет

"Арестованы еще двое злоумышленников, которые распространяли в Пскове наркотические средства и психотропные вещества в крупном и особо крупном размерах. Они действовали в составе группы лиц и продавали [наркотики] через интернет", — сказал собеседник агентства. Ранее против членов группировки, торговавшей в регионе синтетическими наркотиками через интернет, возбудили 26 уголовных дел. Передача наркотиков велась через тайники-закладки, использовались электронная платежная система Visa QIWI Wallet и сервис Telegram. Прокуратура области сообщила о выявлении около 45 продаж с ноября 2017 года по январь 2018 года в Пскове и Великих Луках, группа могла действовать и в соседних регионах.

Он добавил, что в ходе обыска у арестованных изъяли 500 граммов наркотиков, что соответствует особо крупному размеру. Ранее у других членов этой группировки было изъято более 430 граммов синтетических наркотиков (солей и спайсов), что эквивалентно более чем 2 тыс. средних разовых доз.