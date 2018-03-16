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В Пскове задержали новых членов наркогруппы
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В Пскове задержали новых членов преступной группы, торгующей наркотиками через интернет 

ТАСС 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция арестовала в Псковской области еще двух членов преступной группы, занимавшейся продажей синтетических наркотиков через интернет, сообщил ТАСС начальник отделения информации и общественных связей управления МВД по региону Алексей Баранов.
Ранее против членов группировки, торговавшей в регионе синтетическими наркотиками через интернет, возбудили 26 уголовных дел. Передача наркотиков велась через тайники-закладки, использовались электронная платежная система Visa QIWI Wallet и сервис Telegram. Прокуратура области сообщила о выявлении около 45 продаж с ноября 2017 года по январь 2018 года в Пскове и Великих Луках, группа могла действовать и в соседних регионах.
"Арестованы еще двое злоумышленников, которые распространяли в Пскове наркотические средства и психотропные вещества в крупном и особо крупном размерах. Они действовали в составе группы лиц и продавали [наркотики] через интернет", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в ходе обыска у арестованных изъяли 500 граммов наркотиков, что соответствует особо крупному размеру. Ранее у других членов этой группировки было изъято более 430 граммов синтетических наркотиков (солей и спайсов), что эквивалентно более чем 2 тыс. средних разовых доз.
Арестованные обвиняются в участии в преступном сообществе (соответствующая статья УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы). Им также предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере (максимальное наказание — пожизненное заключение).
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