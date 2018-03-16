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Директора школы в США уволили за желание сменить пол
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Директора школы в США уволили за желание сменить пол 

Lenta.ru 22 часа назад
Фото: Фото: Swampscott Public Schools
В американском штате Масачуссетс уволили директора начальной школы, который решил сменить пол. Об этом сообщает New York Post.
52-летний Том Дэниелз (Tom Daniels) публично объявил о своем намерении в феврале этого года, направив письмо родителям школьников. Оказавшийся трансгендером мужчина взял себе новое имя — Шэннон.
Однако руководство школы не оценило смелости сотрудника и отправило его в оплачиваемый отпуск до конца года. Из него директор к работе он уже не вернется, поскольку контракт ему продлевать не будут, рассказала завуч учебного заведения Памела Анджелакис (Pamela Angelakis). Дэниелз работал в школе на своей должности с 2012 года.
В декабре 2017-го в штате Аризона семья, состоящая из четырех человек, стала трансгендерами. Родившая двух детей женщина стала трансгендерным мужчиной, ее рожденный мужчиной муж — женщиной. Их дочь и сын также решили, что родились в неправильном теле. На данный момент все члены семьи находятся в так называемой стадии трансгендерного перехода.
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