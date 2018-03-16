Стая собака напала на женщину с ребёнком в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле стая собак напала на женщину с четырёхлетним ребёнком.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«По предварительной информации, ребенок был обследован в травмпункте, на его лице диагностированы царапины, а также на голове вырван клок волос. Со слов мамы, ребенок был сильно напуган», — приводит сообщение kp.ru.
Региональное управление СК организовало доследственную проверку по факту нападения животных.
Следователи проведут комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств инцидента, в том числе, выяснят, являлись ли собаки безнадзорными.
Кроме того, устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка.
Ранее СК возбудил два уголовных дела из-за нападения собак на человека в Подмосковье.
https://russian.rt.com/russia/news/492379-sledovateli-ugolovnoe-delo-sobaki