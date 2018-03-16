Очевидцы трагедии в Гудаури: «Мужчину придавило между двумя подъемниками»

Все рассказывают разные истории. Кто-то спрыгивал у своего подъемника, где только садятся. Кто-то улетал с него. Это очень страшно. Я так понимаю, кто-то говорил, что одного мужчину очень сильно придавило. Придавило двумя подъемниками. И я предполагаю что не двумя, а много больше — очевидицы. Очевидцы рассказали «360», что канатка на горнолыжном курорте Кудаури в Грузии на линии Садзели сначала резко остановилась, постояла так минут пять и потом резко пошла назад с большой скоростью. Тормоз у подъемника не сработал. В результате одного из лыжников придавило между двух кресел.

«Минуты три мы ехали назад, канатка остановилась, раскачалась и все. Дальше час, час десять прошли, мы считали приехали спасатели и нас спускали уже с тросов. Когда мы спустились вниз, мы увидели картину, которая поражает всех… Я так понимаю, что подъемник сломался и генератор запасной сработал некорректно и тормоз у подъемника не сработал…», — рассказали очевидицы. Две девушки, оказавшиеся в тот момент в креслах подъемника, не доехали до вершины буквально пару метров. По их словам, когда канатка остановилась, а потом резко пошла назад, именно он их успокоил и заверил, что все будет в порядке.

По предварительным данным МВД Грузии, в результате сбоя работы подъемника пострадали 10 человек. Очевидцы ранее говорили о 12 пострадавших. Управляющий отеля Cross Pass на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии ранее сообщил «360», что не менее двух человек получили серьезные травмы. По его словам, один человек точно был без сознания. Полиция Грузии возбудила уголовное дело.