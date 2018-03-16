Ещё
Хирурга обвинили в просмотре порно во время операции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хирурга обвинили в просмотре порнографии во время операции 

Lenta.ru 22 часа назад
Фото: Кадр: CBS Television
В США пластического хирурга обвинили в просмотре порно и употреблении наркотиков во время операций. Об этом сообщил новостной портал KTLA 7.
Обвинения против известного хирурга Рэндала Хэворта (Randal Haworth) выдвинула его бывшая пациентка Тесс Бруссард (Tess Broussard). По словам женщины, в 2013 году Хэворт провел ей неудачную операцию по увеличению губ, а потом подкупил ее медицинского эксперта в суде, чтобы она не смогла довести дело до конца.
Адвокат женщины Кристофер Радд (Christopher Rudd) узнал у бывшего ассистента хирурга, что тот нередко смотрел «изощренное жесткое порно и другие видео во время операции» и употреблял наркотики. Также Хэворт якобы подделывал медицинские карты пациентов и иногда брался за операции, на которые у него не было разрешения. Бруссард утверждает, что хирург пережил лечение от рака глаз, и это повлияло на его зрение и способность оперировать.
С такими же обвинениями в прошлом году выступала другая клиентка доктора. Сам он воздержался от комментариев.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН90
Россия объявила об ответных мерах против Британии433
Сенатор объяснил закрытие Британского совета32
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля715
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти63
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение