Хирурга обвинили в просмотре порно во время операции

Хирурга обвинили в просмотре порнографии во время операции

США пластического хирурга обвинили в просмотре порно и употреблении наркотиков во время операций. Об этом сообщил новостной портал KTLA 7.

Обвинения против известного хирурга Рэндала Хэворта (Randal Haworth) выдвинула его бывшая пациентка Тесс Бруссард (Tess Broussard). По словам женщины, в 2013 году Хэворт провел ей неудачную операцию по увеличению губ, а потом подкупил ее медицинского эксперта в суде, чтобы она не смогла довести дело до конца.

Адвокат женщины Кристофер Радд (Christopher Rudd) узнал у бывшего ассистента хирурга, что тот нередко смотрел «изощренное жесткое порно и другие видео во время операции» и употреблял наркотики. Также Хэворт якобы подделывал медицинские карты пациентов и иногда брался за операции, на которые у него не было разрешения. Бруссард утверждает, что хирург пережил лечение от рака глаз, и это повлияло на его зрение и способность оперировать.

С такими же обвинениями в прошлом году выступала другая клиентка доктора. Сам он воздержался от комментариев.