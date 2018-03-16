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Северодвинские пожарные спасли из огня женщину
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Северодвинские пожарные спасли из огня женщину 

29.ru 22 часа назад
Фото: 29.ru
Второй пожар за неделю с пострадавшими произошел на улице Железнодорожной. В этот раз пожарные вытащили из горящей квартиры 51-летнюю женщину.
Накануне в 23 часа северодвинец позвонил в пожарную часть и сообщил, что видит отблески огня в окне соседнего дома. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит квартира на четвертом этаже, в которой находилась женщина, страдающая психическим расстройством.
Вскрыв дверь в квартиру, бригада обнаружила женщину, лежащую без сознания на диване. Ее госпитализировали с отравлением угарным газом, и уже сегодня отпустили домой.
Источник возгорания — мусор, разбросанный по всей квартире. Рассматривается версия, что женщина сама подожгла собственную квартиру.
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