Северодвинские пожарные спасли из огня женщину

Второй пожар за неделю с пострадавшими произошел на улице Железнодорожной. В этот раз пожарные вытащили из горящей квартиры 51-летнюю женщину.

Накануне в 23 часа северодвинец позвонил в пожарную часть и сообщил, что видит отблески огня в окне соседнего дома. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит квартира на четвертом этаже, в которой находилась женщина, страдающая психическим расстройством.

Вскрыв дверь в квартиру, бригада обнаружила женщину, лежащую без сознания на диване. Ее госпитализировали с отравлением угарным газом, и уже сегодня отпустили домой.

Источник возгорания — мусор, разбросанный по всей квартире. Рассматривается версия, что женщина сама подожгла собственную квартиру.