Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури

Полиция Грузии возбудила уголовное дело после трагедии в Гудаури

На горнолыжном курорте Гудаури на линии Садзели рухнула канатная дорога. В результате сбоя работы подъемника многие лыжники получили травмы. По предварительным данным МВД Грузии, пострадали 10 человек. Возбуждено уголовное дело.

По сообщению МВД Грузии , лыжные патрули МВД отправились на место происшествия сразу же, как поступил сигнал о трагедии. Сюда же прибыли спасатели. Сотрудники экстренных служб на месте оказали всю необходимую помощь. Сообщается о госпитализации семи человек. У них различного рода травмы. О погибших или тяжело раненых информации не поступало.

Управляющий отеля Cross Pass на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии ранее сообщил «360», что не менее двух человек получили серьезные травмы. По его словам, один человек точно был без сознания.

Министерство внутренних дел инициировало расследование. По факту нарушения правил безопасности или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или кабельного движения возбуждено уголовное дело.

Срыв хода кресельного подъемника произошел 16 марта.

Из-за отключения электричества кресла грузоподъемника начали скатываться и врезаться друг в друга. Пользователи социальных сетей опубликовали кадры с места событий.