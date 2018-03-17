В Омске взорвалась квартира

В Омске при взрыве газовоздушной смеси в доме пострадали три человека

"Взрыв произошел в квартире на третьем этаже дома 51 на улице 3-я Молодежная. Предварительно, пострадали три человека, переданы врачам", — сказал собеседник агентства. Три человека пострадали, по предварительным данным, при взрыве газовоздушной смеси в 9-этажном жилом доме в Омске , из здания эвакуированы почти 90 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, после взрыва загорелись пять балконов со 2 по 5 этажи, из здания эвакуированы 89 человек. Тушение пожара проводится по повышенному номеру сложности.