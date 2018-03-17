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В Омске взорвалась квартира
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В Омске при взрыве газовоздушной смеси в доме пострадали три человека 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Три человека пострадали, по предварительным данным, при взрыве газовоздушной смеси в 9-этажном жилом доме в Омске, из здания эвакуированы почти 90 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Взрыв произошел в квартире на третьем этаже дома 51 на улице 3-я Молодежная. Предварительно, пострадали три человека, переданы врачам", — сказал собеседник агентства.
По его словам, после взрыва загорелись пять балконов со 2 по 5 этажи, из здания эвакуированы 89 человек. Тушение пожара проводится по повышенному номеру сложности.
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