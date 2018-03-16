Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове 

Инцидент произошёл в Саратове. Пожилая женщина подъехала к дому на такси. Она медленно вышла из задней двери машины. Когда пенсионерка закрыла дверь, то оказалось, что её сумка зажата. Сообщить об этом водителю она не успела, таксист двинулся с места. Однако дама не пожелала выпускать сумку из рук и вынуждена была пробежать несколько метров за едущей машиной. Водитель не заметил, что за авто бежит его пассажирка, поэтому остановиться мгновенно не смог. Камера видеонаблюдения, установленная на подъезде, зафиксировала происшествие. Очевидцы позднее добавили, что женщина от быстрого движения за такси упала и получила травмы.