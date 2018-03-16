Ещё
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове 

Рамблер 16 марта 2018
Инцидент произошёл в Саратове. Пожилая женщина подъехала к дому на такси. Она медленно вышла из задней двери машины. Когда пенсионерка закрыла дверь, то оказалось, что её сумка зажата. Сообщить об этом водителю она не успела, таксист двинулся с места. Однако дама не пожелала выпускать сумку из рук и вынуждена была пробежать несколько метров за едущей машиной. Водитель не заметил, что за авто бежит его пассажирка, поэтому остановиться мгновенно не смог. Камера видеонаблюдения, установленная на подъезде, зафиксировала происшествие. Очевидцы позднее добавили, что женщина от быстрого движения за такси упала и получила травмы.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ254
В Госдуме оценили заявление Порошенко50
Украина пожаловалась в ООН160
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля729
Под Тюменью отец убил близнецов и покончил с собой30
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британский Совбез обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение