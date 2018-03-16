Водитель иномарки сбил двух человек на юго-востоке Москвы 

Водитель иномарки сбил двух человек, стоявших у пешеходного перехода в столичном районе Выхино-Жулебино, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД по столице.
«На Рязанском проспекте в районе д. 74 водитель Hyundai Solaris сбил двух человек, стоявших перед регулируемым пешеходным переходом. В результате ДТП пострадали пешеходы», — сказали в ведомстве.
Водитель не стал скрываться с места аварии, добавили в ГИБДД.
В настоящее время в районе ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.