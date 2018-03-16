Водитель иномарки сбил двух человек на юго-востоке Москвы

«На Рязанском проспекте в районе д. 74 водитель Hyundai Solaris сбил двух человек, стоявших перед регулируемым пешеходным переходом. В результате ДТП пострадали пешеходы», — сказали в ведомстве.

Водитель не стал скрываться с места аварии, добавили в ГИБДД.

В настоящее время в районе ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.