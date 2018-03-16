Трамваи столкнулись в Кёльне, пострадали 40 человек

Более 40 человек получили травмы в результате столкновения двух трамваев в центре немецкого Кёльна вечером в четверг, 15 марта. Об этом сообщает Die Welt. Отмечается, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое, большинство отделались ушибами.
По данным издания, один из вагоновожатых находился в состоянии алкогольного опьянения. Эту информацию подтвердили в транспортной службе Кёльна (KVB).
«Полиция сообщила, что авария могла произойти из-за того, что машинист находился под воздействием алкоголя. Если это подтвердится, мы будем глубоко потрясены и проведём внутренние разъяснения. Такого на нашей памяти не случалось», — написали сотрудники службы в Twitter.
В конце февраля в бельгийском Антверпене при столкновении автобуса и трамвая пострадали порядка 25 человек.