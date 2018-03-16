Трамваи столкнулись в Кёльне, пострадали 40 человек

«Полиция сообщила, что авария могла произойти из-за того, что машинист находился под воздействием алкоголя. Если это подтвердится, мы будем глубоко потрясены и проведём внутренние разъяснения. Такого на нашей памяти не случалось», — написали сотрудники службы в Twitter.

По данным издания, один из вагоновожатых находился в состоянии алкогольного опьянения. Эту информацию подтвердили в транспортной службе Кёльна (KVB).