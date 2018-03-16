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Обломки люка самолета, который «потерял» слитки, собрали
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Все обломки люка самолета, который «потерял» слитки в Якутии, собрали 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: Фото : телеграм-канал "Следком"
Специалисты собрали все обломки створки грузового люка от самолета Ан-12, который накануне "потерял" крупный груз из драгоценных слитков в аэропорту Якутска, сообщил РИА Новости представитель муниципального управления МВД России "Якутское".
"Накануне полиция охраняла территорию авторынка, куда упали обломки. Их уже все собрали, оцепление снято", — сказал собеседник.
По его словам, в пятницу охраны в данном районе не стоит.
Местный Instagram-паблик разместил информацию о том, что местная жительница якобы нашла драгоценный слиток недалеко от места инцидента. В полиции опровергли эту информацию.
"Такой информации у нас нет, факт находки не подтверждаем", — добавил собеседник.
Накануне, 15 марта, при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате в Якутск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Маган".
Следственный комитет РФ позже сообщил, что створку грузового лифта самолета, по предварительным данным, сорвало из-за смещения неправильно зафиксированного груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны. При этом часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе, отмечали следователи.
Станислав Бородюк, глава московского представительства канадской компании Kinross Gold, которой принадлежат выпавшие слитки, пояснил РИА Новости, что в составе слитков Доре есть серебро и золото, но преимущественно серебро, так как груз был с золото-серебряного месторождения Купол. По его словам, все упавшие слитки собрали и поместили на хранение.
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