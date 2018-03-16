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Взбесившийся подъемник сбросил туристов
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Взбесившийся подъемник сбросил туристов 

Рамблер 23 часа назад
На горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога, сообщает «Рустави 2».
Канал опубликовал видео произошедшего, на котором запечатлен двигающийся с большой скоростью подъемник и сидящие на нем люди. Многие из них падали в снег, некоторые — преодолевая в полете несколько метров.
Более десяти человек получили различные травмы после падений.
По информации канала, причиной инцидента могло стать отключение электроэнергии. В данный момент спасатели аварийно спускают туристов с канатной дороги.
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