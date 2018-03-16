Жители Якутска не отказались от золотых слитков

Жители Якутска не отказались от поисков «слитков из самолета»

Якутске местные жители второй день ищут в районе аэропорта драгоценные слитки, которые выпали из самолета накануне, сообщил представитель управления Гагаринского округа города.

Он подчеркнул, что в пятницу, на второй день после инцидента, люди продолжают активно искать ценный груз, передает РИА «Новости»

Представитель управления отметил также, что не в компетенции властей информировать людей о том, что, по данным компании-владельца груза, все слитки уже собраны.

Тем временем в соцсетях появляются видео, которые снимают «золотоискатели».

Появилась даже карта того, где следует вести поиск слитков.

Многие пользователи начали создавать так называемые мемы про выпавшие слитки и людей, которые пытаются их отыскать.

«Сообщения о находках золотых слитков являются фейком. Информация такая у нас не проходит. Данный факт (нахождения женщиной во дворе дома золота — прим. ВЗГЛЯД) не подтверждаем», — сообщили в пресс-службе Муниципального управления МВД России «Якутское». Ранее местные СМИ сообщили, что жительница Якутска нашла во дворе своего дома слиток белого золота. В полиции города опровергли эту информацию, передает ТАСС

«Все слитки собраны, потерь нет. Груз застрахован, страховой брокер проинформирован о случившемся. Сейчас груз находится под охраной в Якутске», — сказал Бородюк. Московский представитель канадской корпорации «Кинросс Голд» Станислав Бородюк сообщил, что все слитки, выпавшие из самолета Ан-12 при взлете из аэропорта Якутска, уже собраны, а груз застрахован.

На борту находились золотосеребряные слитки сплава Доре. Их доставляли в Красноярск для аффинажа (для очистки от примесей — прим. ВЗГЛЯД).

«На его борту находились семь членов экипажа и два пассажира — представители нашей компании, которые сопровождали груз. Никто из них не пострадал», — рассказал представитель компании. Бородюк отметил, что после инцидента «самолету удалось благополучно приземлиться».

Он добавил, что «по результатам расследования причин происшествия будут приняты меры по дальнейшему усилению корпоративных требований, предъявляемых к авиаперевозке грузов компании».

Напомним, в четверг грузовой самолет Ан-12 авиакомпании «Нимбус» при взлете из аэропорта Якутска потерял створку люка, из-за чего на взлетную полосу высыпались около 10 тонн перевозимых драгоценных слитков.