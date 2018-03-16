Автовладелец напал на водителя скорой в Казани 

Жительница Казани сняла ролик, который заинтересовал жителей Татарстана. Во дворе многоэтажного дома произошёл конфликт между водителем машины скорой помощи и автолюбителем. Медицинский автомобиль стоял так, что объехать его было невозможно. Владелец иномарки попытался поговорить с коллегой, но, видимо, конструктивного диалога не получилось. Тогда автохам применил газовый баллончик, а потом, когда водитель скорой подошёл к его автомобилю, прыснул в него газом повторно. После он скрылся, но свидетели успели зафиксировать номер авто. Видеоу же изучают в минздраве и в ГосавтоинспекцииТатарстана.