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Два взрыва в Антверпене: уничтожены 14 машин
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Два взрыва в Антверпене: уничтожены 14 машин, повреждены дома 

Вести.Ru 16 марта 2018
Фото: Reuters
В бельгийском Антверпене ночью прогремели два взрыва.
Инцидент произошел в коммуне Дерн. В результате взрывов уничтожены 14 легковых машин и повреждены фасады двух жилых домов. По мнению полиции, взрывы носят криминальный характер.
Аналогичный инцидент произошел в четверг на юге страны. На парковке возле атомной электростанции Тианж неизвестные преступники подожгли около двух десятков автомобилей. Также на прошлой неделе несколько подобных преступлений произошли в разных районах страны. Как сообщает ТАСС, полиция предполагает, что идет передел сфер влияния местных наркогруппировок.
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