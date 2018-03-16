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Прыгнувшие с крыши многоэтажного дома дети возмутили пользователей сети
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Прыгнувшие с крыши многоэтажного дома дети возмутили пользователей сети 

dom.lenta.ru 16 марта 2018
Фото: VK
Одна из жительниц Уфы сняла на видеокамеру местных подростков, прыгающих через крыши многоэтажных домов. Об этом сообщает региональный портал RB7.ru.
На видео запечатлено, как дети сначала гуляют по кровле девятиэтажки, а затем подходят к самому ее краю и по очереди перепрыгивают на соседнее здание. Оба прыжка завершились удачно, но размещенный в интернете ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей, которые сочли подобные трюки крайне опасными.
«Это произошло на Донского, 40. Прыгали примерно в пять вечера, подруга сказала, что они каждый день так прыгают. От них устанавливают замки, а они их срывают», — цитирует портал автора видео.
Около года назад в сети уже публиковали видео, зафиксировавшее прыжок уфимского подростка с крыши многоэтажки на другой дом. Уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова тогда заявила, что по данному факту будет проведена проверка.
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