Прыгнувшие с крыши многоэтажного дома дети возмутили пользователей сети 

«Это произошло на Донского, 40. Прыгали примерно в пять вечера, подруга сказала, что они каждый день так прыгают. От них устанавливают замки, а они их срывают», — цитирует портал автора видео.

На видео запечатлено, как дети сначала гуляют по кровле девятиэтажки, а затем подходят к самому ее краю и по очереди перепрыгивают на соседнее здание. Оба прыжка завершились удачно, но размещенный в интернете ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей, которые сочли подобные трюки крайне опасными.