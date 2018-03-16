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Кальянную, где жестоко обращались со львенком, проверят
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СК начал проверку о жестоком обращении со львенком в кальянной на севере Москвы 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Следствие начало проверку информации о жестоком обращении со львенком в одной из кальянной на севере столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«По заявлению женщины о живодерстве со стороны руководства одной из столичных кальянных организованна доследственная проверка. Из заявления следует, что при посещении кальянной жительница Москвы обратила внимание на присутствие маленького львенка, с которым посетители устраивают фотосессии. Также львенок без присмотра перемещается по территории заведения», — рассказала Ю. Иванова.
Представитель СК отметила, что следователи провели осмотр заведения и получили доказательства того, что дикое животное действительно находилось в кафе. Следствие намерено проверить наличие специального разрешения уполномоченных госорганов на содержание львенка в неволе, а также документы, подтверждающие законность его происхождения и владения.
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