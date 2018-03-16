Кальянную, где жестоко обращались со львенком, проверят

СК начал проверку о жестоком обращении со львенком в кальянной на севере Москвы

«По заявлению женщины о живодерстве со стороны руководства одной из столичных кальянных организованна доследственная проверка. Из заявления следует, что при посещении кальянной жительница Москвы обратила внимание на присутствие маленького львенка, с которым посетители устраивают фотосессии. Также львенок без присмотра перемещается по территории заведения», — рассказала Ю. Иванова. Следствие начало проверку информации о жестоком обращении со львенком в одной из кальянной на севере столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

Представитель СК отметила, что следователи провели осмотр заведения и получили доказательства того, что дикое животное действительно находилось в кафе. Следствие намерено проверить наличие специального разрешения уполномоченных госорганов на содержание львенка в неволе, а также документы, подтверждающие законность его происхождения и владения.