В Майами обрушился мост: четверо погибших

Трагедия в Майами : над автострадой обрушился недостроенный мост. Погибли четыре человека. 10 пострадавших доставлены в больницы, двое из них — в тяжелом состоянии, сообщают местные СМИ.

«Я увидела, как мост медленно оседает, во все стороны полетели облака пыли, и бетонные плиты упали прямо на машины. Сначала мы даже не успели испугаться, что тоже можем пострадать. В черной машине была женщина. Я молюсь за ее семью. Она кричала и звала на помощь — вытащить кого-то на заднем сиденье. Это было страшно!», — поделилась свидетельница обрушения. Поисковые работы и разбор завалов продолжаются. Власти не исключают, что число жертв может возрасти. Президент Трамп заявил, что следит за ситуацией и поблагодарил за героизм сотрудников экстренных служб, которые бросились спасать жизни людей.

Секцию весом 950 тонн установили на опоры недавно — 10 марта. Мост стоимостью более 14 миллионов долларов призван был облегчить жизнь студентам Международного университета Флориды. Сейчас они вынуждены добираться до вуза на специальных автобусах. Строительство вели методом ускоренного возведения — при помощи модулей. Объект обещали сдать в следующем году.

Университет сообщал, что модульная конструкция уменьшает потенциальные риски для строителей, пешеходов и водителей, а также сводит к минимуму необходимость перекрывать трассу.