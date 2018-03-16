Школьники в Петербурге отравились таблетками «Феназепам»

"Установлено, что таблетки, которые приняли школьники, являются транквилизатором "Феназепам". В настоящее время следствие устанавливает, как препарат попал к детям", — сказал собеседник агентства. Ранее главный врач детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина сообщала, что всего было госпитализировано 15 детей, трое были помещены в реанимацию, угрозы жизни нет. Клиническая картина у пациентов — отравление препаратами-нейролептиками, отмечала главврач. Следователи и полиция начали проверку. По данным городского комитета по образованию, инцидент произошел в школе №97.

По словам представителя больницы, на данный момент в учреждении остаются 11 школьников, трое из которых — в отделении реанимации.

"Состояние всех детей стабильное, в ближайшее время планируется выписка тех, кто находится не в реанимации", — сказал собеседник агентства.