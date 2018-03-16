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Задержан подозреваемый по делу о нападении собак под Москвой
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Задержан подозреваемый по делу о нападении собак на жителей Подмосковья 

Lenta.ru 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Следователи задержали бизнесмена, подозреваемого в причастности к нападениям стаи бродячих собак на людей в Истринском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя главного управления подмосковного Следственного комитета Ольгу Врадий.
По данным следствия, в районную администрацию от жителей поселка Курсаково поступило несколько десятков жалоб на бродячих животных, поэтому чиновники заключили с индивидуальным предпринимателем договор об оказании услуг по отлову собак. Мужчина свою вину не признал и на допросе говорил, что никаких подобных заявок не получал.
Бизнесмен стал фигурантом двух уголовных дел: о халатности должностных лиц, повлекшей смерть (часть 2 статьи 293 УК) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (часть 2 статьи 238 УК).
Ночью 11 марта 19-летний житель поселка Курсаково возвращался домой с железнодорожной станции, когда на него напали бездомные собаки. Молодой человек умер от рваных ран. По предварительным нападениям, за несколько часов до инцидента нападению подверглась 26-летняя девушка.
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