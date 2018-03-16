Ещё
В центре Москвы аэроэкспресс насмерть сбил женщину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Москвы аэроэкспресс насмерть сбил женщину 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Женщина погибла в центре Москвы, попав под аэроэкспресс.
Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, "в районе улицы Бутырский Вал на Савёловском направлении железной дороги аэроэкспрессом "Москва — Шереметьево" смертельно травмирована женщина, личность которой устанавливается".
По данному факту начата доследственная проверка.
Кроме того, проверка проводится и по другому происшествию: около 9 часов утра в районе станции Тушино Рижского направления поездом был травмирован мужчина 1971 года рождения. Он остался жив, но в результате происшествия у него ампутированы конечности.
ТАСС: последние новости
Румыния разделяет позицию НАТО по делу Скрипаля Лейбористы: Джонсон бездоказательно обвинил Путина в причастности к отравлению Скрипаля СВР не комментирует слова Мэй о мерах, которые якобы подорвут работу разведки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН92
Сенатор объяснил закрытие Британского совета33
Россия объявила об ответных мерах против Британии437
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля717
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти63
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение