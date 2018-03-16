В центре Москвы аэроэкспресс насмерть сбил женщину

Женщина погибла в центре Москвы , попав под аэроэкспресс.

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, "в районе улицы Бутырский Вал на Савёловском направлении железной дороги аэроэкспрессом "Москва — Шереметьево" смертельно травмирована женщина, личность которой устанавливается".

По данному факту начата доследственная проверка.

Кроме того, проверка проводится и по другому происшествию: около 9 часов утра в районе станции Тушино Рижского направления поездом был травмирован мужчина 1971 года рождения. Он остался жив, но в результате происшествия у него ампутированы конечности.