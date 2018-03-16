Прокуратура проверит авиакомпании из-за задержек рейсов

Прокуратура проверит все московские авиакомпании из-за задержек рейсов

"Поскольку за безопасность полетов и соблюдение прав пассажиров, помимо авиакомпаний, отвечают и другие предприятия гражданской авиации, ММТП проведет масштабную проверку и поднадзорных авиакомпаний, и указанных предприятий. В том числе, прокуроры проверят работу диспетчеров авиакомпаний и организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов", — сказал Опёнышев. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) в связи с массовыми задержками рейсов проверит все столичные авиакомпании и организации по обслуживанию и ремонту воздушных судов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опёнышев

По его словам, при проверке центров управления воздушным движением прокуроры оценят, как они оснащены средствами наблюдения, есть ли у них необходимые сертификаты, прошли ли радиолокаторы техническое обслуживание и так далее.

"Кроме того, прокуроры проверят организацию летной работы, обеспечение режима рабочего времени и времени отдыха летного состава, а также медицинского обеспечения полетов, надлежащей подготовки авиационного персонала и законности допуска членов экипажа к полетам, наличие поисковых и аварийно-спасательных средств", — добавил Опёнышев. В ходе проверки будет выясняться, соблюдается ли порядок уведомления и получения разрешений на использование воздушного пространства, а также обслуживания и ремонта воздушных судов.

По статистике, в 2016 году поднадзорные ММТП авиакомпании перевезли свыше 28 миллионов пассажиров в ходе более 260 тысяч рейсов. Задержано было 1,88% рейсов.

В 2017 году состоялось более 280 тысяч рейсов, в ходе которых было перевезено свыше 45 миллионов человек. Задержались 1,95%.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.