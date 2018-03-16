Три авиарейса в Москву задержаны из-за сильного тумана

"Так, рейс из Еревана в Саратов был вынужден отправиться на запасной аэродром в Домодедово (Москва)", — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе компании "Саратовские авиалинии" добавили, что вылеты рейсов по маршруту Саратов — Москва задерживаются на вылет до 14:00 часов. Имеются проблемы и с приземлением самолетов в Саратове.