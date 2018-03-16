Ещё
Три авиарейса в Москву задержаны из-за сильного тумана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три авиарейса в Москву задержаны из-за сильного тумана в Саратове 

ТАСС 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Три авиарейса из Саратова в Москву задержаны из-за сильного тумана, сообщили в пятницу ТАСС в аэропорту Саратов-Центральный.
"На данный момент погодные условия стали причиной задержки трех авиарейсов направлением из Саратова в Москву. Как только туман рассеется, вылеты продолжатся", — сообщила собеседница агентства.
В пресс-службе компании "Саратовские авиалинии" добавили, что вылеты рейсов по маршруту Саратов — Москва задерживаются на вылет до 14:00 часов. Имеются проблемы и с приземлением самолетов в Саратове.
"Так, рейс из Еревана в Саратов был вынужден отправиться на запасной аэродром в Домодедово (Москва)", — отметили в пресс-службе.
Как уточняет ГУ МЧС региона, 16 марта в Саратовской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 15-17 м/с. Местами по области и в Саратове из-за сильного тумана видимость упала до 500 и менее метров.
ТАСС: последние новости
Россия предложила СБ ООН принять заявление по расследованию дела Скрипаля Провал грунта произошел на набережной в центре Москвы В Пскове задержали новых членов преступной группы, торгующей наркотиками через интернет
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе207
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури28
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе11
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской192
ЕС осудил строительство Крымского моста151
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение