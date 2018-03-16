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СМИ сообщили о задержании шести человек Мадриде
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СМИ сообщили о задержании шести человек из-за беспорядков в Мадриде 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: AFP 2018 / Pau Barrena
Шесть человек задержаны в Мадриде в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими в центре испанской столицы после гибели выходца из Африки, передает агентство Efe.
Как сообщил агентству представитель управления полиции Мадрида, все задержанные являются гражданами Испании, среди них одна женщина и один несовершеннолетний.
Ранее сообщалось, что 35-летний выходец из Сенегала Маме Мбаге скончался от сердечной недостаточности. Однако очевидцы и знакомые мужчины заявляют, что его гибель наступила в результате погони, которую стражи порядка устроили за уличными торговцами, одним из которых был погибший. Сенегалец прибыл в Испанию 14 лет назад, но не имел разрешения на проживание.
Вечером в четверг в мадридском районе Лавапьес, где проживал Мбаге, собралось около 200 протестующих, выкрикивавших лозунги "Социальное, а не полицейское государство!", "Полицейские-убийцы!" и "Полицию вон из Мадрида!".
Затем беспорядки перекинулись на близлежащие кварталы, их участники громили автобусные остановки и банковские отделения, поджигали мусорные контейнеры и полицейские автомобили. Охрана правопорядка применила против нарушителей резиновые пули. В ходе столкновений ранения получили не менее десяти полицейских и четверо горожан.
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