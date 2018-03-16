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Налетчики украли украшений на 50 млн рублей в Москве
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Налетчики забрали украшения на 50 млн рублей из ювелирного магазина на севере Москвы 

ТАСС 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Напавшие накануне на ювелирный магазин на севере Москвы забрали украшения на 50 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"Материальный ущерб составил более 50 млн рублей", — сказал сотрудник пресс-службы.
Он отметил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Вечером 15 марта неизвестные ограбили ювелирный магазин на Ленинградском проспекте, д. 69, стр. 2. "Угрожая персоналу предположительно пистолетом, нападавшие разбили витрины, похитили ювелирные украшения и скрылись", — сказал сотрудник пресс-службы.
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