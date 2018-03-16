Под Хабаровском возбудили дело после обнаружения тигрицы

В Хабаровском крае возбудили дело из-за огнестрельного ранения краснокнижной тигрицы

"По факту огнестрельного ранения самки амурского тигра возбуждено уголовное дело по статье «незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ ». Лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются", — сообщили в ведомстве.

О раненном тигре стало известно 6 марта, когда его обнаружили водители лесовозов. Они увидели увидели раненного зверя на дороге в районе заказника «Майский» в Хабаровском крае.

В данный момент установлено, что тигрица получила ранение картечью из гладкоствольного оружия в бедро, район хвоста и живота. Тигрицу дважды оперировали, ее состояние расценивается как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае обнаружили труп краснокнижного амурского тигренка.