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В Майами продолжают разбирать завалы рухнувшего моста
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В Майами продолжают разбирать завалы рухнувшего моста 

Вести.Ru 22 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Посольство России в США выясняет, есть ли граждане России среди пострадавших при обрушении моста во Флориде. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Николай Лахонин. По данным американских властей, жертвами трагедии стали четыре человека, десять — пострадали.
Пешеходный мост через семиполосную трассу рухнул накануне вечером. Под завалами оказались не менее восьми автомобилей. Известно, что мост еще не был достроен — в минувшее воскресенье установили его основную секцию массой 950 тонн. Открыть мост планировали в начале следующего года. Предполагалось, что пользоваться им будут в основном студенты Университета Флориды, чтобы быстрее попасть на занятия из студенческого городка. Спасатели продолжают разбор завалов — не исключено, что под ними еще могут быть люди, сообщает телеканал "Россия 24".
"Могу подтвердить — наши спасательные службы до сих пор работают на месте трагедии. Там ищут людей, разбирают завалы. Мы привлекли к работе специально обученных собак. Мы делаем отверстия в завалах, сверлим обломки, чтобы добраться до пострадавших и перевезти их больницы", — рассказал Пол Эстопинан, глава пожарной службы Майами.
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